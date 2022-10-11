Глава администрации Мурманска проверил ход ремонтных работ в старейшей школе города

Здание первой мурманской школы 1935 года постройки. За долгие годы работы оно серьёзно устарело и требовало капитального ремонта.

Сейчас масштабная реконструкция частично завершена. Выполнен капитальный ремонт кровли и фасада. При этом сохранён исторический облик учреждения. Укреплён фундамент здания. Сейчас ведутся подготовительные работы для отделки полов, стен и потолков. Преобразования коснулись и школьного двора.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Мы рассчитываем, что 1 сентября следующего года сюда придут дети, сядут за парты. А это 450 человек. Учитывая месторасположение школы, она крайне востребована, особенно с точки зрения младших классов».