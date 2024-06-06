Глава администрации Мурманска проверил объекты капитального ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги

Всего в этом году планируются работы на 27 участках.

На участке дороги по Водопроводному переулку разбирают асфальтобетонное покрытие и тротуар, уже начали монтировать бортовой камень. Все для того, чтобы сделать эти 493 метра удобнее как для пешеходов, так и для водителей.

Артем Хорольский, начальник отдела капитального ремонта Управления дорожного хозяйства: «Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», общая протяженность ремонта составит 500 погонных метров. В рамках ремонта будет заменено покрытие проезжей части, проведены установка и замена недостающих бортовых камней, устройство тротуара и система водоотведения в виде лотковых систем».

На работы здесь отведено всё лето, однако подрядчик уже выполнил самую тяжёлую часть по установке. А в ближайшие дни начнёт укладку асфальтобетонного покрытия и закончит весь ремонт раньше срока.

Андрей Дубинин, заместитель директора Управления дорожного хозяйства: «Главная сложность здесь - это содержание улицы было в уклоне и много припаркованного автотранспорта».

Всего в этом году в Мурманске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать 27 участков общей протяженностью более 14 километров.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Работ на этот год очень много. Порядка 50 участков, если взять в сумме национальный проект и план «На Севере - жить!», который реализуется по инициативе нашего губернатора Андрея Владимировича Чибиса. Это почти 28 километров уличной дорожной сети и тротуаров».

На 16-ти из запланированных участков уже ведут работы. А, например, на Кольском проспекте подрядчик их уже завершил. К слову, первостепенные для ремонта участки определяют не только администрация, но и сами горожане через портал «Наш Север».