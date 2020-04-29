Глава администрации Мурманска проверил работы по дезинфекции городских объектов

В Мурманске для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции продолжается дезинфекция мест массового пользования.

Напомним, 27 апреля глава администрации города Мурманска Евгений Никора лично проверил, как сотрудники Управления МЧС России выполняли дезинфекцию в помещениях отдела ЗАГС. После этого специалисты перешли к обработке других административных помещений и зданий школ.

Следующий этап – обработка объектов городской инфраструктуры.

Для решения этой задачи глава администрации города Мурманска Евгений Никора обратился к командованию Северного Флота, и его обращение получило положительный отклик. Военнослужащие Северного Флота уже приступили к дезинфекции остановочных павильонов.

Спецобработка производится водным раствором хлора из аппаратов высокого давления.

– Всего на территории города будет обработано 218 остановочных комплексов. Сегодня продезинфицировано уже 78 таких объектов, – рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Далее, при наступлении более благоприятных погодных условий мы займемся обработкой объектов улично-дорожной сети и других городских пространств. В этой работе нам помогут наши партнеры из Мурманского морского торгового порта.

Дезинфекцией подъездов жилых домов занимаются управляющие организации. Стоит отметить, что мурманчанам не придется доплачивать за санитарную обработку общедомового имущества.

– Сегодня на заседании Правительства Мурманской области было принято решении о финансовой поддержке работы управляющих организаций, – прокомментировал заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин. – В ближайшее время будут выделены денежные средства, которые будут направлены на приобретение необходимых дезинфицирующих средств, для передачи управляющим компаниям и ТСЖ.