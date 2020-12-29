Глава администрации Мурманска вошёл в роль Деда Мороза

Борода, красный костюм и мешок за плечами. В таком виде на встречу с семьёй Десяткиных приехал глава администрации Мурманска Евгений Никора. В мешке - подарки для ребят. А их в семье девять. Самый маленький ещё сидит на руках у мамы. Старшие - уже помогают по дому.

Анна Десяткина, многодетная мать: «Кто-то за стирку отвечает, кто-то за уборку, кто-то за готовку. Каждый отвечает за своё. Бывает, что проще самой сделать, никого не просить. Все лягут спать - мне проще самой сделать, чем кого-то просить».

Справляться с такой большой семьёй непросто и хорошо, когда есть кому помочь. Многодетной маме помогал и город, и волонтёры: оформляли документы на получение пенсии по потере кормильца, поддерживали. А недавно исполнилась главная мечта всей семьи - Анна купила квартиру и теперь делает в ней ремонт.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «У нас в Мурманске больше нет таких семей. Она оказалась в очень сложной жизненной ситуации. И здесь действительно мы собрались всем миром и оказали ей помощь - из местного бюджета выделили небольшую сумму, направили обращение в один из благотворительных фондов в столице нашей Родины. И, наконец-то, она осуществила свою мечту, к которой она шла последние годы: приобрести свою квартиру».

Новый год семья будет встречать вместе дома. Это, пожалуй, главный подарок для Анны Десяткиной. Ну, а Евгений Никора добавил праздничного настроения детям - привёз новогодние наборы от городской администрации.

И Десяткины такие не одни. Всего в этом году подарки от муниципалитета получили 3200 маленьких мурманчан.