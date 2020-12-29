Андрей Чибис встретился с близкими погибших членов экипажа «Онеги»29 декабря в Мурманской области объявлено днём траура по погибшим морякам «Онеги»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.12.20 19:30

Глава администрации Мурманска вошёл в роль Деда Мороза

Борода, красный костюм и мешок за плечами. В таком виде на встречу с семьёй Десяткиных приехал глава администрации Мурманска Евгений Никора. В мешке - подарки для ребят. А их в семье девять. Самый маленький ещё сидит на руках у мамы. Старшие - уже помогают по дому.

Анна Десяткина, многодетная мать: «Кто-то за стирку отвечает, кто-то за уборку, кто-то за готовку. Каждый отвечает за своё. Бывает, что проще самой сделать, никого не просить. Все лягут спать - мне проще самой сделать, чем кого-то просить».

Справляться с такой большой семьёй непросто и хорошо, когда есть кому помочь. Многодетной маме помогал и город, и волонтёры: оформляли документы на получение пенсии по потере кормильца, поддерживали. А недавно исполнилась главная мечта всей семьи - Анна купила квартиру и теперь делает в ней ремонт.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «У нас в Мурманске больше нет таких семей. Она оказалась в очень сложной жизненной ситуации. И здесь действительно мы собрались всем миром и оказали ей помощь - из местного бюджета выделили небольшую сумму, направили обращение в один из благотворительных фондов в столице нашей Родины. И, наконец-то, она осуществила свою мечту, к которой она шла последние годы: приобрести свою квартиру».

Новый год семья будет встречать вместе дома. Это, пожалуй, главный подарок для Анны Десяткиной. Ну, а Евгений Никора добавил праздничного настроения детям - привёз новогодние наборы от городской администрации.

И Десяткины такие не одни. Всего в этом году подарки от муниципалитета получили 3200 маленьких мурманчан.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Татьяна Ларина
25.12.20 22:40
Помнится всем миром деньги на собор собирали. Ну и как,построили ? Теперь и за спорт можно взяться.
Комментарий к новости:В Мурманске планируется построить уникальный духовно-спортивный центр
Екатерина
25.12.20 16:39
Хочу ещё раз сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подарок! Участвовали в акции в прошлом году. Ничего не подозревая написали в открытке синтезатор, обычный - детский, небольшой. Каково было удивление увидеть в
Комментарий к новости:«Волшебная ёлка» - делать добро просто и приятно
Павел
23.12.20 15:08
Когда же вы нажретесь , на простых людях выехать хотите.
Комментарий к новости:С 1 января 2021 года в Мурманской области увеличится плата за капитальный ремонт домов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире22:00«Новогодний переполох». Художественный сериал, 2 серия (16+)22:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:05«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,8%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 8 копеек, доллар потерял 6 копеек-PRO Энергетику (18+)Имеющиеся резервы мощности Кольской АЭС являются одним из главных инвестиционных преимуществ Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)Государственных служащих обязали отчитываться об имеющихся у них цифровых активах
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика