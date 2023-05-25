Глава администрации Мурманска встретился с призёрами и финалистами 22-го городского конкурса «Студент года»

Конкурс проходил с ноября прошлого года по май 2023-го. Цель проекта - выявление лучших представителей мурманского студенчества. Всего в нём приняли участие 70 человек.

По итогу конкурсных испытаний абсолютной победительницей стала Подгорецкая Мира, студентка Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева.

В приятной атмосфере за чашечкой чая она и другие призёры общались с главой администрации города и рассказали, как успешно совмещать образование и вести активную внеучебную деятельность.

Мира Подгорецкая, студентка 3 курса Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева ФГАОУ ВО МГТУ, обладательница титула «Студент года»: «Я два года колледжа практически ничего не делала, нигде не участвовала. В какой-то момент мне захотелось, решила, что надо как-то участвовать в общественной жизни. Именно в этот момент нам рассказали об это конкурсе, подумала, почему бы и нет. В самом последнем задании нам надо было представить все свои достижения за период с 1 сентября 2022 года по 1 мая 2023-го. Было интересно вспомнить, чем я занималась на протяжении всего это времени, пока шёл конкурс. Оказалось, что много всего. Я считаю, что это здорово!».