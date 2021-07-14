Глава администрации Мурманска за шум ночью извинился, но нарушения ПДД горожанам не простит

В Мурманске продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». С проверкой на Ледокольный проезд приехал сити-менеджер Евгений Никора.

Сейчас здесь тихо, но совсем недавно кипела работа: снимали старое асфальтовое покрытие и разбирали бортовой камень. Совсем скоро подрядчик приступит к установке нового. Работы ведут по графику и довольно качественно, но большие неудобства сотрудникам доставляют автолюбители. Несмотря на все предупреждения, припаркованные транспортные средства горожане убирать не желают, а это очень тормозит рабочий процесс.

Александр Спиридонов, технический директор ООО «Фортуна»: «Самая главная проблема, конечно, на данной улице – это припаркованные машины. Это очень большая проблема, мы вместо двух запланированных дней работали три дня. Совместно с сотрудниками ГИБДД разгонять машины. Этот очень большая проблема на данной улице».

Игнорировать правила дорожного движения и предупреждающие знаки автолюбителям больше не удастся. По словам главы администрации, закрывать глаза на такие нарушения никто не будет – к водителям будут применены санкции.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Вы видите, что здесь творится. Я сейчас позвонил начальнику ГИБДД. В течение часа сюда приедут эвакуаторы и наряд ГИБДД, потому что автомобилисты нарушают ПДД. Посмотрите, где стоят машины. Они не дают нам работать, они способствуют нарушению графика работ по национальному проекту».

Евгений Никора также извинился перед мурманчанами за шум от ночных работ. Сити-менеджер отметил, что это необходимо для завершения ремонтов до конца летнего периода.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Во всей стране делают дороги и ночью можно проводить ремонтные работы, естественно, без применения ударно-отбойной техники. Я хотел бы извиниться, что у нас нет возможности прекращать работы ночью, это касается и дорог и дворов».

Завершить ремонт на Ледокольном проезде подрядчик должен до конца июля.