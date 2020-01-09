Глава администрации первый рабочий день 2020 года начал со встречи с горожанами

Новый год - новые жалобы на работу управляющих компаний. Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил один из дворов областного центра, чтобы разобраться в сложившейся там ситуации.

Владельцы квартир в доме № 10 по улице Миронова живут как в общежитии. И это не фигурально, а буквально. Здание когда-то действительно было общежитием, которое в последствие стало многоквартирным домом. Только условия проживания после смены статуса совершенно не изменились. Люди просят установить домофоны, видеокамеры и почтовые ящики, а также отремонтировать подъезды и мусоропровод.

Глава администрации города Евгений Никора осмотрел здание и отметил, что с 1 января его обслуживанием занимается ООО «Управляющая компания Мурманской области». До 20 января специалистами компании будут выработаны первичные задачи, а также среднесрочные планы по наведению порядка. Потом состоится собрание собственников жилья.

Директор новой обслуживающей дом организации сообщил, что сейчас составляются акты по всем нарушениям и формируется совет дома из жителей МКД. Он будет взаимодействовать с жилищниками для чёткого и оперативного принятия решений.