Глава администрации проверил ход работ по ремонту Молодёжного культурного центра

Глава администрации областного центра Андрей Сысоев проверил ход работ по ремонту молодёжного центра на улице Ломоносова. Молодежный культурный центр «Кристалл» - одна из одиннадцати городских площадок, предоставляющих мурманской молодёжи возможность для успешной самореализации. Именно в этих стенах зародились проекты «Фестиваль уличной музыки» и «Арт-подъезд». Но нашумевшие акции только вершина работы, которую специалисты учреждения делают каждый день.

- Здесь проходит много мероприятий, связанных с искусством и культурой, - отмечает Екатерина Гаврилюк, начальник молодёжного культурного центра «Кристалл».

Здесь проводят литературные вечера, кинопоказы с дискуссиями и тренинги, направленные на развитие личности. Но городские власти не просто организуют полезный досуг для молодёжи, а стараются сделать так, чтобы каждый визит в библиотеку или в клуб был максимально комфортным. Поэтому в каждом учреждении делают ремонт. Не стал исключением и Молодёжный культурный центр, обновление которого началось в конце прошло года.

- Были дискуссии, должно ли это быть в спальных районах, может быть достаточно одного Дома молодёжи, который будет большой. С этой идеей мы не согласились. Мы считаем, что в каждом спальном районе нужно создать такое помещение. Пусть оно будет небольшое, но, по крайней мере, хорошо отремонтировано, оборудовано необходимым инвентарем, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Это делается для того, чтобы молодёжь могла интересно и с пользой проводить здесь своё время.

А чтобы площадку могли посетить люди с ограниченными возможностями здоровья, были установлены кнопки вызова, тактильные таблички, металлические поручни и пандус. Также в помещении смонтировали современную систему видеонаблюдения, стойки с мнемосхемой помещения и табло с бегущей строкой.

В ближайшее время упреждение откроет свои двери для посетителей.