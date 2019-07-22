Глава администрации вникает в конфликт жильцов МКД и управляющей компании

Жильцы общежития на проспекте Кольский, дом № 114/1 недовольны состоянием здания и двора, считая, что управляющая компания не справляется со своими обязательствами. Разобраться в ситуации приехал глава администрации города Андрей Сысоев.

О существовании общежития на проспекте Кольском, 114 знают немногие, с дороги его практически не видно, здание «спрятано» среди административных объектов. Это пятиэтажка 1977 года постройки, один подъезд - 69 комнат. С февраля дом обслуживает компания «ЖКХ Норд». Жильцы работой организации недовольны и у главы администрации тоже возникли вопросы насчёт нескошенной травы и граффити на стенах.

В разговор представителя управляющей организации и главы администрации вмешался местный житель. Виктор Михайлов рассказал, что имеет право на льготу, но не может получить достойное жильё. Андрей Иванович пообещал помочь разобраться с проблемой.

«Давайте сделаем так: документы подавайте, потом ко мне приходите, будем разбираться», - ответил на неожиданную просьбу муманчанина Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Больной вопрос - контейнерная площадка, а если быть точнее, то её отсутствие. Одного бокса мало для жильцов 69-ти комнат, так ещё и находится он не в зоне ответственности коммунальной организации.

«Люди не хотят далеко ходить, выкидывают мусор на нашу территорию, - сетует Станислав Ланин, заместитель директора МБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска. - Периодически мы наводим порядок. Сейчас совместными усилиями собираемся установить контейнерную площадку и организовать всё дело в соответствии с правилами и нормами».

Ещё одна проблема - большинство местных жителей не довольны размером платы за содержание и ремонт и предпочитают от квитанции избавляться, накапливая долги.

«Меньше 30 процентов у нас собираемость и, соответственно, нормально содержать это здание фактически невозможно, - говорит Оксана Карпенко, и.о. технического директора «ЖКХ Норд». - Мы обслуживаем, насколько это можно, получая средства с других домов, перетягивая прибыль на это здание. Но это тоже неправильно. С февраля мы сделали косметический ремонт, замену стояков горячего и холодного водоснабжения и крылечко привели в порядок».

Ни просьбы, ни предупреждения, по словам директора, не помогают убедить жильцов платить по счетам. Решать вопрос с должниками управляющая компания будет через суд.

«понятно, что управляющей компании указано на все проблемы, которые они должны решить, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Но я хочу обратиться к мурманчанам, ведь когда мы требуем для себя максимального исполнения обязательств, значит, и мы свои должны выполнять добросовестно».

Андрей Иванович принял решение не только помочь управляющей компании, но и приехать через неделю, чтобы проверить чистоту во дворе.