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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.02.20 19:30

Глава администрации возбудился!

Разговоров с управляющими компаниями больше не будет. Об этом сообщил Евгений Никора, глава администрации города Мурманска, во время очередного инспектирования дворовых территорий областного центра. Причиной для резкого высказывания главы городской администрации стало бездействие коммунальных структур.

Снежные кучи, колея, каша под ногами, возмущённые пешеходы и буксующие автомобили. Нерасторопность некоторых коммунальных организаций, судя по всему, окончательно допекла и городскую, и областную администрации. Чиновники предпринимают решительные меры для того, чтобы исправить ситуацию.

Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области: «Ситуация с уборкой дворов сложилась критическая. Андрей Владимирович Чибис дал соответствующие указания для того, чтобы мы не дошли до чрезвычайной ситуации. В городе создан аварийный штаб. Он работает круглосуточно. Действительно приняли решение о том, что безотносительно того, в чьей юрисдикции находится двор, есть обращения от граждан или нет, силами города мы заходим во все дворы, в которых сложилась проблема. Если уборка требуется, она будет осуществлена».

Заснеженные городские дворы теперь будет убирать Управление дорожного хозяйства, а счета за такую работу придётся оплачивать управляющим компаниям. Так произошло, например, на улице Александрова. Вчера вечером во двор загнали погрузчик, который под взглядами удивлённых жителей за несколько минут расчистил центральный проезд.

«Не справляешься - уходи с рынка услуг», считает глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Штрафы на управляющие компании не действуют, разговоры тоже не помогают, значит пришло время жёстких действий.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы буквально с сегодняшнего дня отправляем в ГЖИ письма с инициативой по отзыву лицензий. Если управляющая компания не работает, мы во дворах, в которых есть реальная угроза для жизни и здоровья граждан, куда не проехать аварийной технике, сами будем производить уборку, а им выставлять счета на оплату затрат. Будем просить ГЖИ отзывать лицензию. Нормального разговора не получилось. Всё, разговор закончен».

Так как поздним вечером полностью убрать дворы не выйдет, так как они забиты автомобилями, а шум мешает отдыху горожан, то погрузчики очистили только центральные проезды. Утром проверяющие вместе с техникой УДХ вернулись, чтобы завершить начатое. Специалисты Управления дорожного хозяйства не только избавили внутридворовые проезды от снежной каши и колеи, но и занялись вывозом снежных гор, растущих во дворах с начала зимы.

Станислав Ланин, заместитель директора муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства»: «Вчера на улице Александрова, 12 застряла машина скорой помощи, в которой был пациент. Спецмашина не могла выехать минут 15-20. Поступил звонок из службы «051», мы послали свою технику, чтобы её вытащить оттуда. А потом приступили к уборке, это был первый двор, который мы пришли убирать».

Несмотря на то, что инициатива поддержана губернатором, действует она пока только в Мурманске. Распространят  её и на другие муниципалитеты региона, - решат после детального анализа ситуации во дворах.

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