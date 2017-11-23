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День за днём с «Арктик-ТВ»23.11.17 19:30

Глава города Мурманск поддержит северян в трудную минуту

Записаться на приём к главе города можно, да и сам Дмитрий Филиппов такую форму взаимодействия с жителями Мурманска считает оптимальной для решения самых, казалось бы, безвыходных вопросов. С какими просьбами чаще всего обращаются к градоначальнику, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

80-летняя Прасковья Матвеевна мечтает хотя бы раз в жизни помыться в собственной ванной.  Женщина приехала в Мурманск в 1947 году,  одна вырастила троих детей. Она до сих пор живёт в деревянном доме на улице Капустина. Двухэтажку уже давно признали аварийной, а пенсионерке предположили комнату в общежитии, но на такой переезд она не согласна.

- Мне очень плохо в деревяшке, я никогда не жила в нормальной квартире, - сетует Прасковья Русова. - Мне дают комнату в общежитии. Ну как мне в  83 года там жить? Как я буду в комнате в общежитии жить на улице Олега Кошевого?

У Людмилы Стебловской, которая ждёт встречи с главой в приёмной, проблемы другие. Она просит помощи не для себя, а для одного из клубов инвалидов. Молодые люди в таких организациях находятся долгое время и без горячего питания никак не обойтись. Своих средств у клуба на эти цели не хватает, поэтому волонтерам требуется спонсорская поддержка. 

- У нас есть ещё один клуб «Валентина Плюс», где тоже инвалиды и они тоже без питания, - рассказывает Людмила Стебловская, мурманчанка. -  Я иду к Дмитрию Дмитриевичу, чтобы он опять нам помог пробить это питание для детей.

Но чаще всего к главе обращаются с вопросами, касающимися сферы ЖКХ, работы  управляющих компаний. Нередко граждане приходят на приём с  предложениями, как можно сделать город лучше и удобнее для жизни. Как ни странно, помочь удаётся даже в самых трудных случаях, например, как это было в микрорайоне Дровяное, где обслуживающая дома организация едва-едва справлялась со своими обязанностями.

- Я призываю всех жителей пользоваться этой формой взаимодействия с муниципальной властью, чаще обращаться к нам, ко мне лично, - призывает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Как правило, граждане обращаются сюда, когда самостоятельно уже не могут найти решение своей проблемы.

Дмитрий Филиппов считает такую форму общения очень удобной и говорит,  что попасть к нему в кабинет можно даже вне основного графика приёмов.

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