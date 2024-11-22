День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.11.24 19:30
Глава города Мурманска анонсировал изменения в структуре муниципальной власти
По словам Юрия Сердечкина, он хочет создать более эффективную, компактную и работоспособную команду, которая будет ориентирована на повышение эффективности бюджетных расходов и результат.
Градоначальник уже принял ряд важных решений.
Так, в целях повышения эффективности бюджетных расходов функционал центра «Стратегия» передадут Городскому спортивному центру «Авангард», учреждения молодёжной политики ждет объединение.
Решение по этим вопросам приняты. Изменения не коснутся высококвалифицированных специалистов, педагогов и тренеров. Все сэкономленные средства направят на улучшение материальной базы и развитие учреждений, заявил глава Мурманска у себя в телеграм-канале.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
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