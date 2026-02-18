Глава города Мурманска Иван Лебедев пошёл в детский сад

Цель визита – проверка хода ремонта детского сада №73.

Как заверила заведующая дошкольного учреждения, дети вернуться в обновленное родное здание уже в сентябре этого года.

В здании, расположенном на улице Павлика Морозова, в этом году будут капитально отремонтированы фасад и кровля. Преобразится детсад и внутри: изменится не только внешний вид интерьеров, но будет полностью обновлена система электроснабжения – от проводки до розетки. Пока рабочие заняты демонтажем – выполняются работы по так называемой черновой отделке стен и пола.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Внутри будет заменено оборудование, будет закуплено новое. Будут сделаны кухни. Будет сделан прекрасный музей. Все рассказывать не буду, в сентябре придём, посмотрим прекрасное наше учреждение».

Ремонт выполняется по национальному проекту «Семья». Пока детский сад ремонтируют, юные воспитанники временно расположились в другом корпусе. Когда закончится основная часть работ, строители приступят к дизайнерскому оформлению, которое будет полностью соответствовать северной тематике.

Наталья Комиссарова, заведующий детского сада №73: «Это будет и в дизайне, и в оформлении, и в слоганах. Это будет визуализация с региональным компонентом: северные ягоды, которые только у нас растут, маяк».

Также в этом году строители обещают выполнить работы по благоустройству территории дошкольного учреждения – заасфальтируют дорожки. Кроме того, будет смонтирована современная система противопожарной защиты: автоматическая сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, охранно-тревожная сигнализация и система видеонаблюдения.