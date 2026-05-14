Глава города Мурманска Иван Лебедев представил Совету депутатов отчёт о работе за 2025 год

Главная тема в докладе главы города касалась финансового фундамента экономики Мурманска. По итогам прошедшего года общий объём доходов бюджета составил около 24 млрд рублей. Расходы в сумме не превышают 27 млрд. В денежном вопросе старт 2025 года на подъём был достаточно тяжёлым, однако, многие трудности удалось преодолеть.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска (партия «Единая Россия»): «В течение 2025 года работа шла, на мой взгляд, в несколько ручном управлении».

Одно из приоритетных направлений в работе в прошлом году были уборка и озеленение столицы Заполярья. В прошлом году Мурманск украсили более девяти тысяч растений. Кроме того, в городе наблюдается улучшение экологической обстановки, в том числе, благодаря неравнодушным северянам, которые принимают участие в субботниках.

Акцент в отчёте главы города был сделан и на усилении уборки городских улиц и территорий в зимний сезон. В этой работе также есть свои нюансы.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Уборка в зимний период - это использование реагентов, много мы видим споров, которые происходят, но тут есть понятные и правильные работы при тех температурных качелях, которые у нас есть. Мы эту работу настраиваем».

В постоянном развитии находится обратная связь между властью и жителями. За 2025 год администрация приняла и обработала 16 тысяч обращений. Чаще всего они касались проблем коммунальной инфраструктуры, содержания улично-дорожной сети и общественных пространств, а также благоустройства. Главой города и его заместителями было проведено более 120 личных приёмов и свыше 180 выездных встреч.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра, депутат Мурманской областной Думы: «Сегодня с Иваном Николаевичем мы формируем новые встречи. И это не перерезание ленточки, мы идём в проблемные дворы, где будем слушать мнения горожан и формировать краткосрочный план исправления тех проблем, которые нам будут донесены».

Иван Лебедев в своём докладе отметил возрождение масштабного жилищного строительства в Мурманске и поблагодарил губернатора за новые знаковые для города объекты – центр «Родина», Губернаторский лицей и обновленную Ленинградскую улицу.