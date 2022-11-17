Глава города Мурманска приехал с инспекцией в детскую спортивную школу №7

Детско-юношеская спортивная школа №7 Мурманска в этом году отмечает свой сорокапятилетний юбилей. На данный момент здесь обучаются около трёхсот сорока детей и подростков.

Учреждение давно славится своими чемпионами, среди которых хватает и представительниц прекрасного пола. До недавнего времени спортсменкам приходилось переодеваться, где придётся, ведь у них не было собственной раздевалки.

Довольно типичная ситуация – старые школы не были рассчитаны на такое количество обучающихся. Но после всех ремонтов и модернизаций помещений и обновления инвентаря теперь места должно хватить всем.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Здесь поменяли ринги, поменяли оборудование, поменяли даже напольное покрытие, тёплые окна поставили ещё 2 года назад. В целом, всё изменилось даже визуально. Ну, конечно, в качественном смысле это сказывается, мы надеемся, что скажется положительно и на результатах».

Материальная база – это один из тех столпов, на которых держится любой почётный титул. Без современной защиты, перчаток, мешков и рингов воспитывать чемпионов мира, например, как Ильи Баланова или Юлии Шохиной, практически невозможно, отмечают эксперты. К примеру, на недавнем турнире наши ребята показали себя достойно.

Василий Гаврилюк, директор Мурманской детско-юношеской спортивной школы №7 по боксу: «Я обратил внимание, что буквально два года назад, когда я ещё вёл юношескую группу, первый раз набрал этих ребят. И вот результат - мальчик признан лучшим спортсменом турнира за лучшую технику. Сейчас он продолжает работу у другого тренера».

По словам тренеров, с международными соревнованиями сейчас сложно, однако юные бойцы от этого не унывают. Дети по-прежнему активно записываются в секции боевых искусств, а значит, за будущее единоборств в Заполярье можно не переживать.