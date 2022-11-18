Глава города Мурманска проверил качество выполненного в одном из дворов на Кольском проспекте ремонта

Территорию благоустроили в рамках проекта «Жильё и городская среда».

Согласно плану, здесь построено две площадки для детей всех возрастов, отремонтированы тротуары, пешеходные дорожки и проезжая часть. Также на этой территории установлено новое освещение. Этот двор – один из самых крупных объектов нацпроекта в этом году. На сегодняшний день в работе по благоустройству находится около 14 городских объектов. Программа по улучшению комфорта городской среды не обошла и «народную тропу», которой пользуется весь район. По просьбе жителей соседних многоэтажек дорожка вокруг детского сада №132 была обустроена – теперь здесь уложен асфальт, смонтированы фонари. Также по желанию жильцов были сформированы дополнительные парковочные карманы.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Мы же постоянно находимся на наших объектах, так как наши горожане – люди исключительно активные, они не оставляют подобной возможности, обязательно с нами общаются, подходят показывают пальцем и достаточно настойчиво рекомендуют внести определённый изменения, дополнения, либо просят что-то сделать ещё, помимо тех работ, которые входят в проект. Мы, конечно, это слушаем и стараемся учесть предложения».