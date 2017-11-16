Глава города собирается проверить отремонтированные дворы весной

Представители городских властей регулярно контролируют ход ремонтных работ, которые реализуются в Мурманске в рамках программы «Формирование современной городской среды». Накануне ремонт во дворах Ленинского округа проверил глава администрации Андрей Сысоев. Мэр города Дмитрий Филиппов также решил лично убедиться, что работы будут завершены в срок.

В рамках программы «Формирование современной городской среды» капитальный ремонт во дворах домов № 12, 14 и 20 по улице Бредова, № 1, 3 и 10 по улице Миронова и № 25 и 25\2 по улице Гагарина должен завершиться к 30 ноября. Сейчас там вовсю идут работы. Уже выполнена подготовка основания, уложен асфальт и полностью заменен бортовой камень. Впереди установка ограждения, опор освещения и ремонт лестниц. Ежедневно во дворах работает минимум 14 человек.

- Думаю, что весной можно будет посетить эти дворы, посмотреть качество выполненных работ, - заметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск, - уже после просадки грунта и схода снега. Мы тогда увидим, насколько качественно сделана работа.

Контрактом предусмотрен гарантийный срок 3 года.

Всего реконструкция в этом году затронула 6 дворов в Ленинском и Первомайском округах.