День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.05.24 19:30
Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников объявил о переименовании Государственной инспекции безопасности дорожного движения в ГАИ
Все региональные ведомства уже получили соответствующий приказ.
Напомним, что название «ГАИ» было учреждено в 1936 году и просуществовало до 1998 года.
Елена Борисова, инспектор ГИБДД МВД России по г. Мурманску: «Действительно, в нормативно-правовых актах произошли изменения. Аббревиатура ГИБДД заменилась на Госавтоинспекцию. Скорее всего, это связано с возвращением к истокам, к истории, но тем не менее задача, как и ГИБДД, так и Госавтоинспекции остаётся по-прежнему осуществление безопасности дорожного движения».
Более подробная информация, скорее всего, поступит позже во все регионы России. Сейчас это произошло на федеральном уровне, как только будут готовы нормативно-правовые акты их спустят в регионы и тогда будет уже более подробная информация.
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Последние комментарии
Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Константин Петрович
18.05.24 12:44
Камеры видеонаблюдения не повышают безопасность граждан, а только помогают силовикам найти быстрей преступника. Да, и то ошибки при этом происходят.
ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
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