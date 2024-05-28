Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников объявил о переименовании Государственной инспекции безопасности дорожного движения в ГАИ

Все региональные ведомства уже получили соответствующий приказ.

Напомним, что название «ГАИ» было учреждено в 1936 году и просуществовало до 1998 года.

Елена Борисова, инспектор ГИБДД МВД России по г. Мурманску: «Действительно, в нормативно-правовых актах произошли изменения. Аббревиатура ГИБДД заменилась на Госавтоинспекцию. Скорее всего, это связано с возвращением к истокам, к истории, но тем не менее задача, как и ГИБДД, так и Госавтоинспекции остаётся по-прежнему осуществление безопасности дорожного движения».

Более подробная информация, скорее всего, поступит позже во все регионы России. Сейчас это произошло на федеральном уровне, как только будут готовы нормативно-правовые акты их спустят в регионы и тогда будет уже более подробная информация.