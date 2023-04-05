Глава государства Владимир Путин по видеосвязи провёл заседание президиума Госсовета «О развитии промышленности в условиях санкционного давления»

В мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Открывая заседание президиума Госсовета, глава государства отметил уже достигнутые успехи России в рамках санкционного давления. В стране нарастили производство, а также наладили новые экспортные связи.

Владимир Путин подчеркнул, что санкции, конечно, надолго: «Поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны».

В заседании президиума Госсовета приняли участие эксперты, специалисты федерального правительства и руководители регионов. Инициативы касались финансовой поддержки промышленных предприятий, стимулирования спроса на российскую продукцию, кадрового обеспечения, логистики, экспорта, использования результатов научных исследований и конструкторских разработок в интересах отечественной промышленности и других вопросов. В разработке решений, в том числе, участвовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прежде всего, конечно налоговые льготы. Три режима, которые действуют на нашей территории: единственная в Арктике ТОР «Столица Арктики». Это полностью все льготы, которые даёт нам Арктическая зона Российской Федерации, благодаря поддержке Президента России и федеральному закону».

Также глава региона отметил, что при поддержке президента в нашем регионе реализуются крупнейшие проекты, такие как Мурманский транспортный узел, который позволит увеличить объём перевалки грузов и новые проекты, связанные с модернизацией производства и расширения горно-обогатительных комбинатов региона. И, конечно, газификация Мурманской области.

На заседании президиума отдельное внимание было уделено подготовке кадров инженерных специальностей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Здесь есть хороший опыт, связанный с профессиональными классами в наших школах. «НОВАТЭК-классов», «ФосАгро-классов», «Норникель-классы». Это партнёрство между колледжами и промышленными предприятиями. Сегодня на президиуме, как раз это тема подробно обсуждалась. Это дополнительная мотивация для наших ребят получать специальную профессию, учиться тому, какую работу дают наши работодатели».

На заседании Владимир Путин подчеркнул, что основная задача, которая сейчас стоит перед страной, – выйти на устойчивый промышленный рост. Президент дал поручение правительству обеспечить реализацию всех намеченных решений и в ближайшее время запустить соответствующие инструменты.