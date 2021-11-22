Глава государства вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса

235 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+118), Кандалакшском районе (+22) и Североморске (+18).

Президент России Владимир Путин после ревакцинации от коронавируса чувствует себя нормально, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает агентство РИА «Новости». Накануне в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым Путин сообщил, что ревакцинировался «Спутником Лайт». Глава государства также вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса. Препарат безболезненный, с минимумом побочных эффектов, будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях, заявил Логунов.

Ранее специалист центра отмечал, что назальную вакцину от COVID-19 внедрят в практику в ближайшее время.