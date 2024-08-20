Глава КНЦ РАН Сергей Кривовичев включён в состав Совета по науке и образованию при Президенте России

В соответствии с документом, опубликованном на официальном портале правовой информации, в совет вошли 46 человек, в том числе генеральный директор Кольского научного центра Российской академии наук Сергей Кривовичев.

Председателем совета стал глава государства, а его заместителем – Дмитрий Медведев, назначенный также председателем президиума Совета по науке и образованию при Президенте РФ.

В состав органа входят члены федерального правительства, ректоры российских вузов, представители исполнительной власти и бизнеса.

В составе Совета по науке и образованию при президенте остался и первый заместитель председателя правительства России, глава наблюдательного совета Мурманского арктического университета Денис Мантуров.