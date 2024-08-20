День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.08.24 19:30
Глава КНЦ РАН Сергей Кривовичев включён в состав Совета по науке и образованию при Президенте России
В соответствии с документом, опубликованном на официальном портале правовой информации, в совет вошли 46 человек, в том числе генеральный директор Кольского научного центра Российской академии наук Сергей Кривовичев.
Председателем совета стал глава государства, а его заместителем – Дмитрий Медведев, назначенный также председателем президиума Совета по науке и образованию при Президенте РФ.
В состав органа входят члены федерального правительства, ректоры российских вузов, представители исполнительной власти и бизнеса.
В составе Совета по науке и образованию при президенте остался и первый заместитель председателя правительства России, глава наблюдательного совета Мурманского арктического университета Денис Мантуров.
Комментарии
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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