Глава Кольского района Андрей Малхасян выступил на заседании Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления
Во вступительном слове Владимир Путин поздравил причастных специалистов с праздником, отметив, что муниципальная власть ближе всего к заботам и нуждам людей:
- Значимость вашего труда невозможно переоценить, ведь именно вы находитесь ближе всего к людям и по большому счёту являетесь для них ключевыми представителями всей системы публичной власти. К вам, прежде всего, люди и обращаются со своими нуждами и со своими проблемами, и от вас ждут не только их оперативного решения, но и внимательного, доброжелательного отношения к своим инициативам и просьбам.
Глава Кольского района, руководитель Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области» Андрей Малхасян принял участие в заседании Совета. Он выступил с инициативой укрепления кадрового потенциала муниципальной службы путём создания «Школы мэров и глав». Ещё одно предложение – разработать механизм привлечения молодых специалистов и специалистов узкого профиля на муниципальную службу, а также учредить почётное звание, например, «Заслуженный работник местного самоуправления».
Андрей Малхасян, глава Кольского района, руководитель Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области»: «Хочу сказать, что все предложения, которые были озвучены продиктованы заботой о служащих муниципалитетов, о наших командах. Мы понимаем, что один в поле не воин, а конечна цель - повышение качества жизни наших граждан через повышение эффективности органов местного самоуправления».
Президент отметил, что стимулы для работников муниципалитетов в первую очередь необходимо делать с акцентом на местных жителей.
Напомним, в Кольском Заполярье с 2011 года функционирует Ассоциация «Совет муниципальных образований Мурманской области».
А в прошлом году в регионе начата реализация проекта «Школа муниципального управления». Для представителей законодательной и исполнительной власти различного уровня проводятся обучающие семинары и практические мероприятия с привлечением спикеров федерального уровня.