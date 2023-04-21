Глава Кольского района Андрей Малхасян выступил на заседании Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления

В повестке заседания Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления – вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, задачи пространственного развития муниципальных образований, а также особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти.

Во вступительном слове Владимир Путин поздравил причастных специалистов с праздником, отметив, что муниципальная власть ближе всего к заботам и нуждам людей:

- Значимость вашего труда невозможно переоценить, ведь именно вы находитесь ближе всего к людям и по большому счёту являетесь для них ключевыми представителями всей системы публичной власти. К вам, прежде всего, люди и обращаются со своими нуждами и со своими проблемами, и от вас ждут не только их оперативного решения, но и внимательного, доброжелательного отношения к своим инициативам и просьбам.

Глава Кольского района, руководитель Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области» Андрей Малхасян принял участие в заседании Совета. Он выступил с инициативой укрепления кадрового потенциала муниципальной службы путём создания «Школы мэров и глав». Ещё одно предложение – разработать механизм привлечения молодых специалистов и специалистов узкого профиля на муниципальную службу, а также учредить почётное звание, например, «Заслуженный работник местного самоуправления».

Андрей Малхасян, глава Кольского района, руководитель Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области»: «Хочу сказать, что все предложения, которые были озвучены продиктованы заботой о служащих муниципалитетов, о наших командах. Мы понимаем, что один в поле не воин, а конечна цель - повышение качества жизни наших граждан через повышение эффективности органов местного самоуправления».

Президент отметил, что стимулы для работников муниципалитетов в первую очередь необходимо делать с акцентом на местных жителей.

Напомним, в Кольском Заполярье с 2011 года функционирует Ассоциация «Совет муниципальных образований Мурманской области».

А в прошлом году в регионе начата реализация проекта «Школа муниципального управления». Для представителей законодательной и исполнительной власти различного уровня проводятся обучающие семинары и практические мероприятия с привлечением спикеров федерального уровня.