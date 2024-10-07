Глава МЧС России высоко оценил готовность сил и средств гражданской обороны на Кольской АЭС

В учениях, которые развернулись и на самой станции, и в городе Полярные Зори, приняли участие более 1100 специалистов и около 140 единиц техники.

Александр Куренков, глава МЧС России: «В условиях обострения геополитической обстановки обеспечение устойчивости функционирования объектов атомной отрасли и радиационной безопасности населения приобретают особую актуальность. Кольская АЭС является одним из важнейших элементов энергетической инфраструктуры и требует от должностных лиц высочайшего уровня подготовки и ответственности. Необходимы четкое взаимодействие всех структур, слаженная работа органов управления и сил гражданской обороны, своевременного информирования населения».

По легенде учений, вблизи атомной электростанции произошло 6-балльное землетрясение, которое разрушило ряд зданий. Задача подразделений гражданской обороны, МЧС России и персонала станции - ликвидировать последствия условной аварии.

На месте разворачивают оперативный штаб, специалисты радиационной безопасности АЭС ведут учёт доз облучения. Личный состав в условиях запредельно высоких температур работает в теплоотражательных костюмах, при повышении радиационного фона – в радиационно-защитных комплектах одежды. Все обеспечены средствами индивидуального и группового дозиметрического контроля, препаратами для профилактики облучения щитовидной железы.

В городе подразделения проводят специальную и санитарную обработку. В пунктах сбора жителям выдают средства индивидуальной защиты и йодосодержащие лекарственные препараты.

Работают психологи МЧС России. Граждан централизованно вывозят в безопасную зону.

Глава МЧС России отметил высокий уровень готовности подразделений.