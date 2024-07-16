День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.07.24 19:30
Глава Минфина РФ Антон Силуанов и губернатор Андрей Чибис обсудили финансовую поддержку Мурманской области со стороны федерального правительства
В частности, одной из тем обсуждения стала возможность выделения средств из федерального бюджета на компенсацию расходов на мазут.
Это важная задача в условиях начала подготовки к новому отопительному сезону.
Напомним, в 2023 году во исполнение поручений Президента России Владимира Путина правительство России оказало Мурманской области федеральную поддержку в размере нескольких миллиардов рублей, что позволило частично снизить риски при прохождении прошлого отопительного периода. Кроме того, на текущий и на плановый период 2025-го и 1026 годов в федеральном бюджете зарезервированы средства в объёме по 10 млрд рублей ежегодно на поддержку ЗАТО и населённых пунктов в Мурманской области.
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Последние комментарии
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
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