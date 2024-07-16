Глава Минфина РФ Антон Силуанов и губернатор Андрей Чибис обсудили финансовую поддержку Мурманской области со стороны федерального правительства

В частности, одной из тем обсуждения стала возможность выделения средств из федерального бюджета на компенсацию расходов на мазут.

Это важная задача в условиях начала подготовки к новому отопительному сезону.

Напомним, в 2023 году во исполнение поручений Президента России Владимира Путина правительство России оказало Мурманской области федеральную поддержку в размере нескольких миллиардов рублей, что позволило частично снизить риски при прохождении прошлого отопительного периода. Кроме того, на текущий и на плановый период 2025-го и 1026 годов в федеральном бюджете зарезервированы средства в объёме по 10 млрд рублей ежегодно на поддержку ЗАТО и населённых пунктов в Мурманской области.