Глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова пошла в доброжелательную библиотеку

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова проверила ход ремонта в филиале № 12 МБУК «ЦДБ города Мурманска» (ул. Баумана, 24).

Мурманский дизайн-проект «Доброжелательная библиотека» стал одним из победителей конкурса в рамках национального проекта «Культура». Теперь в обновленном помещении не будет традиционного деления на абонемент и читальный зал, вместо этого появится зонирование по возрастам. Так, читателям будут доступны сиреневый зал-трансформер, синий и зеленый залы. Сейчас идея практически воплощена в жизнь.

Уже заменены оконные стеклопакеты, входные и межкомнатные двери, радиаторы, трубы водопровода и канализации, линолеум, установлена стеклянная перегородка в одном из залов.

– Сегодня городские библиотеки становятся не просто местом, где выдают книги. Это настоящие культурные центры микрорайонов, в которых занятие по душе может найти любой мурманчанин, независимо от его интересов, – отметила Тамара Прямикова. – От того, в каких условиях наши дети будут проводить свой досуг, зависит очень многое. Яркие цвета создают отличную атмосферу, особенно это важно в полярную ночь.

Сейчас в библиотеке устанавливают специальный подиум, который может быть использован как сцена или место для сидения. Также идет сборка мебели, прокладываются кабеля, устанавливается оборудование.

Фасад будет оформлен в виде книжной полки с яркими детскими книгами. Впереди обустройство тротуара с учётом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья.