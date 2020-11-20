Подводная волоконно-оптическая линия связи свяжет Мурманск и Владивосток«И тебя вылечат, и тебя»… В период пандемии пациентам с хроническими заболеваниями продолжают оказывать медицинскую помощь в неотложном и плановом порядке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.11.20 19:30

Глава муниципального образования города Мурманск поздравил победителей и призёров регионального конкурса «Детский сад Мурманской области»

Период обучения в детском саду один из самых важных этапов становления личности ребёнка. Поэтому главы города и руководители учреждений дошкольного образования пытаются создать максимально комфортные условия для маленьких северян, подтверждением тому являются результаты профильного регионального конкурса, на котором три детских сада из столицы Заполярья заняли призовые места.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования города Мурманска: «Образование будущего человека, ребёнка закладывается в самом раннем возрасте. То, что называется дошкольным образованием, это именно образование,  поэтому  результаты, которые показывают наши детские сады в своей повседневной жизни, подтверждаются высочайшими достижениями в различных конкурсах и соревнованиях».

В этом году в областном конкурсе «Детский сад Мурманской области» приняло участие 36 дошкольных учреждений, Мурманск представили 9 из них.

Татьяна Фарбер, заведующая МБДОУ №128: «Победа в конкурсе дала нам большой стимул дальше работать в здоровье сберегающем направлении. Наших маленьких победителей ждёт награда, пока это сюрприз. Понятно, что это будет новое спортивное оборудование, которое доставит им радость, положительные эмоции и укрепит физическое здоровье».

На конкурсе воспитатели учреждений представили свой опыт внедрения современных технологий физического развития и оздоровления детей. Например, детский сад №128 давно проводит для маленьких мурманчан занятия по степ аэробике, стретчингу, детской йоге и скандинавской ходьбе. Следующий этап - приобретение нового оборудования для развития малышей, но какого именно пока воспитатели держится в секрете.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ«Лапландия». 35 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Андрей
15.11.20 14:53
Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:В воскресенье в Мурманске состоится сбор вторсырья
Константин
13.11.20 08:57
Обдираловка , баринам на гучи не хватает
Комментарий к новости:135 жителей Мурманска могут быть оштрафованы за нарушение режима самоизоляции
Евгений_М
11.11.20 23:20
Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
Комментарий к новости:Атомоход «Арктика» выйдет на трассы Севморпути в конце недели
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире23:35«Достояние республик». Документальный цикл (12+)05:25«Лабиринты разума». Художественный фильм (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области часть оптовиков снижает цены на бензин, а на отдельных АЗС они растут-PRO Валюту (16+)Североморские дружинники - в числе лучших-PRO Энергетику (18+)Бесперебойное электроснабжение медицинских учреждений на контроле регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Проект закона о защите интересов рыбаков-прибрежников внесён в Государственную Думу
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика