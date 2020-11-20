Глава муниципального образования города Мурманск поздравил победителей и призёров регионального конкурса «Детский сад Мурманской области»

Период обучения в детском саду один из самых важных этапов становления личности ребёнка. Поэтому главы города и руководители учреждений дошкольного образования пытаются создать максимально комфортные условия для маленьких северян, подтверждением тому являются результаты профильного регионального конкурса, на котором три детских сада из столицы Заполярья заняли призовые места.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования города Мурманска: «Образование будущего человека, ребёнка закладывается в самом раннем возрасте. То, что называется дошкольным образованием, это именно образование, поэтому результаты, которые показывают наши детские сады в своей повседневной жизни, подтверждаются высочайшими достижениями в различных конкурсах и соревнованиях».

В этом году в областном конкурсе «Детский сад Мурманской области» приняло участие 36 дошкольных учреждений, Мурманск представили 9 из них.

Татьяна Фарбер, заведующая МБДОУ №128: «Победа в конкурсе дала нам большой стимул дальше работать в здоровье сберегающем направлении. Наших маленьких победителей ждёт награда, пока это сюрприз. Понятно, что это будет новое спортивное оборудование, которое доставит им радость, положительные эмоции и укрепит физическое здоровье».

На конкурсе воспитатели учреждений представили свой опыт внедрения современных технологий физического развития и оздоровления детей. Например, детский сад №128 давно проводит для маленьких мурманчан занятия по степ аэробике, стретчингу, детской йоге и скандинавской ходьбе. Следующий этап - приобретение нового оборудования для развития малышей, но какого именно пока воспитатели держится в секрете.