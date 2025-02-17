День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.02.25 19:30
Глава Мурманска анонсировал перенастройку системы работы Управления дорожного хозяйства города
Этос вязано с обильными снегопадами, которые обрушились на областной центр в феврале.
На улицах города уже работают дополнительно привлеченные самосвалы, чтобы более активно вывозить снег. На отдельном контроле — лестницы.
«К сожалению, прогноз погоды неблагоприятный: в ближайшие трое суток вполне возможны осадки, поэтому будем, как и прежде, контролировать уборку городских объектов», - написал Юрий Сердечкин на своей страничке в телеграм-канале.
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Последние комментарии
VADIM UZLOV
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Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
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Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Марина
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