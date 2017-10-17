Глава Мурманска Дмитрий Филиппов встретился с участниками общественной организации «Дети войны»

В октябре этого года объединение «Дети войны» отметило 11 лет со дня основания. Заодно общественники устроили праздник, посвященный Дню пожилого человека.

Официально День пожилого человека отмечают в начале октября, но наши активные пенсионеры собираются вместе, используя этот повод 2-3 раза в год. В обществе «Дети войны» принято поздравлять участников с прошедшими днями рождения или профессиональными праздниками.

Пожилые люди дарят друг другу грамоты, маленькие подарки и нередко приглашают на свои мероприятия молодёжь. Например, в этот раз перед ветеранами выступили студенты. А чуть позже под звуки гармони и дружные овации общественники встречали почётного гостя из мэрии Мурманска. Глава города Дмитрий Филиппов тоже пришёл не с пустыми руками, он решил обсудить на встрече ряд важных вопросов. «Это неравнодушные люди, очень активные, - отмечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. – У них много идей по развитию нашего города, мы учитываем их опыт и всегда прислушиваемся к их предложениям».

В регионе работают 10 отделений организации «Дети войны», они есть в каждом крупном населённом пункте - от Заполярного до Умбы. Нередко участники собираются в областном центре, так, по их словам, они проявляют свою активную гражданскую позицию, ведь этих бабушек и дедушек можно увидеть на митингах памяти и торжественных городских событиях.