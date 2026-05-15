Глава Мурманска Иван Лебедев посетил детский сад №123, чтобы оценить результаты ремонта спортивного зала

Дошкольное учреждение в 2025 году выиграло грант в рамках проекта «Арктическая школа». Благодаря ему произошли такие яркие изменения в дошкольном учреждении.

Детский сад объединяет четыре здания, где воспитываются 645 малышей. В нём функционируют 27 групп, в том числе для детей раннего возраста, для юных северян с тяжёлыми нарушениями речи, для детей с аллергопатологией, также есть инклюзивные группы.

Алёна Веко, директор Первомайского Дома детского творчества, депутат Совета депутатов города Мурманска (партия «Единая Россия»): «У нас во многих учреждениях педагоги дополнительного образования работают именно с дошкольниками, поэтому, наверное, что-то новое, что-то интересное, может быть, какие-то общие проекты у нас потом родятся. Я думаю, что всегда полезно общаться и работать с коллегами».

В учреждении трудятся 85 педагогов. Среди них есть абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года России - 2010» и лауреат конкурса 2015 года.

Елена Колегова, воспитатель детского сада №123 г. Мурманска: «Наши воспитанники являются ежегодными участниками волшебной страны конструирования, занимают первые места. Также мы участвуем и в инженерах Арктики, представляем свои проекты на всероссийском уровне, мы победители, можно сказать, во всех направлениях. Также я создала методическую разработку по внедрению в систему образования, в образовательный процесс дошкольного образования и также представила её на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях».

Учреждение участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» и городской пилотной площадке по апробации образовательной технологии STEAM. В 2025 году детский сад выиграл грант в рамках «Арктической школы». На полученные средства здесь отремонтировали спортивный зал. И уже успели провести праздник «Арктический движ».

Для развития технического мышления в детском саду работает конструкторское бюро по лего-конструированию. В планах учреждения — приобретение электронных микроскопов с возможностью подключения к компьютеру и телевизору для детального рассмотрения материалов.

Андрей Шишко, преподаватель Мурманского индустриального колледжа, депутат Совета депутатов города Мурманска (партия «Единая Россия»): «В моём детстве, как я помню, был конструктор «Lego», когда-то отец с моря привёз. Он был такой у меня один, я помню, что хранил его, собирал всё что угодно. Но в детском садике у меня такого не было. А здесь ребята могут создавать, конструировать, воплощать свои идеи. Знаете, это чудесно, потому что мы, когда родители отдаём детей в детский сад, мы думаем о том, чтобы ребёнку было комфортно, интересно».

По данным добровольной сертификации информационных технологий, детский сад №123 входит в 30 лучших дошкольных образовательных организаций России.