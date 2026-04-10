Глава Мурманска Иван Лебедев проверил ход капитального ремонта детского сада №73

Учреждение, построенное десятилетия назад, получает вторую жизнь благодаря национальному проекту «Семья» и региональному проекту «Поддержка семьи». В здание детского сада номер 73 на улице Павлика Морозова пришли те самые большие перемены, которых ждали несколько десятилетий.

Наталья Комиссарова, заведующая детским садом №73 города Мурманска: «У нас текли трубы, фасад промокал».

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «С момента постройки капремонт в этом дошкольном учреждении ещё не проводился».

На сегодняшний день завершена подготовка полов, стен и потолков, заменены инженерные сети. Старая проводка полностью демонтирована. Уже на 70 процентов проложены новые кабельные линии под современные выключатели и интерактивное оборудование. В пищеблоке, прачечной и санузлах завершают отделку стен, укладывая керамическую плитку.

Параллельно близится к завершению замена системы отопления. Водоснабжение и канализация обновлены на треть - старые чугунные трубы уступают место современным полимерным. Закуплено необходимое оборудование и мебель: для трёх групп, музыкального, спортивного залов. Кроме того, для детей здесь появится музей.

Наталья Комиссарова, заведующая детским садом №73 города Мурманска: «В нём будет несколько разных зон, посвящённых Крайнему Северу, историческим событиям».

Подрядчик установит современную пожарную сигнализацию, системы оповещения, видеонаблюдения и охранно-тревожные датчики. Также планируется замена ограждения и асфальтирование территории.

В рамках конкурса «На Севере – твой проект» будут обустроены прогулочные и спортивные площадки.