Глава Мурманска Иван Лебедев проверил ход капитального ремонта детского сада №73
Наталья Комиссарова, заведующая детским садом №73 города Мурманска: «У нас текли трубы, фасад промокал».
Иван Лебедев, глава города Мурманска: «С момента постройки капремонт в этом дошкольном учреждении ещё не проводился».
На сегодняшний день завершена подготовка полов, стен и потолков, заменены инженерные сети. Старая проводка полностью демонтирована. Уже на 70 процентов проложены новые кабельные линии под современные выключатели и интерактивное оборудование. В пищеблоке, прачечной и санузлах завершают отделку стен, укладывая керамическую плитку.
Параллельно близится к завершению замена системы отопления. Водоснабжение и канализация обновлены на треть - старые чугунные трубы уступают место современным полимерным. Закуплено необходимое оборудование и мебель: для трёх групп, музыкального, спортивного залов. Кроме того, для детей здесь появится музей.
Наталья Комиссарова, заведующая детским садом №73 города Мурманска: «В нём будет несколько разных зон, посвящённых Крайнему Северу, историческим событиям».
Подрядчик установит современную пожарную сигнализацию, системы оповещения, видеонаблюдения и охранно-тревожные датчики. Также планируется замена ограждения и асфальтирование территории.
В рамках конкурса «На Севере – твой проект» будут обустроены прогулочные и спортивные площадки.