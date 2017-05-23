Глава Мурманска отчитался, Совет депутатов проведёт работу над недочётами

Заседания комиссий, работа с обращениями граждан и вопросы бюджета - глава муниципального образования город Мурманск отчитался в своей работе на заседании Совета депутатов областного центра. Финальную часть своего доклада Дмитрий Филиппов посвятил освещению проблем, накопившихся в городе к лету. Впрочем, с его достаточно резкой оценкой согласились далеко не все представители городского Совета депутатов.

Началось заседание Совета депутатов города Мурманска традиционно с поздравлений и награждений. В числе прочих наград, депутаты вручили специальный подарок десятикласснику Сергею Богма. Молодой человек проявил мужество и самоотверженность во время аварии, случившейся 7 мая рядом с торговым центром «Аметист». Парень оказывал пострадавшим первую помощь и содействовал врачам скорой помощи.

- У меня из подручных средств были салфетки, из которых я сделал тампонацию мужчине, - рассказывает Сергей Богма, ученик школы № 49 (г.Мурманск). - У него из затылка кровь шла. Потом были добрые люди, которые дали ещё салфеток, а я дедушке сделал тампонацию. Возле девушки были тоже люди, но там ничем не нужно было помогать. И одна женщина была без сознания. Ей положили под голову куртку и всё.

- Видно, что молодой человек со стержнем, - отмечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. - Больше бы таких мурманчан! Я уверен, что у нас в городе таких хватает. И, конечно же, он большой молодец. Честь и хвала таким людям!

После ноты позитивной настало время и критике. В ходе своего отчёта Дмитрий Филиппов подчеркнул, что к нему часто обращаются мурманчане, которые жалуются на существующие проблемы в городе. «Мы не можем сегодня назвать наш город безопасным, когда на головы жителям падают куски зданий, - отметил в своём отчёте Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Сегодня поступает жёсткая критика городских властей со всех сторон. Подавляющее большинство обращений граждан связано с благоустройством и внешним видом города».

Как прозвучало на заседании, зимой, например, жалобы касались плохой уборки снега, сегодня граждан беспокоит состояние дворов. Ещё больше внимания необходимо уделять наведению чистоты перед грядущим летним сезоном. Впрочем, работа в этом направлении ведется активная. А зимой пришлось работать в экстремальных погодных условиях даже для Крайнего Севера.

- Год у нас в этом году был необычный. Зима я имею ввиду, - сказал Сергей Веллер, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Действительно, очень много снега выпало, действительно, посмотрите, что сейчас творится в городе. А ведь конец мая! Температура около нуля, снегопад выпал сегодня. Причём серьёзные снежные заряды были отмечены и 20 мая. Год уникальный, с точки зрения климата. Я считаю, что, в общем-то, не без замечаний, конечно, но город абсолютно справился с таким коллапсом.

Депутаты отметили, что часть вопросов, например, замечания по реконструкции фасадов домов, необходимо перенаправить Фонду капитального ремонта.

- Очень хочется, чтобы все наши дома выглядели как на картинках, - говорит Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Но давайте жить по средствам. И мы научены уже жить по средствам. И, наверное, давайте пожелаем Дмитрию Дмитриевичу, чтобы у него получилось добиться необходимого финансирования этих работ от Фонда капитального ремонта, чтобы наши дома превратились бы в картинки, какими они должны быть.

Сити-менеджер Андрей Сысоев отметил, что все вопросы, которые обсудили во время отчёта главы муниципалитета, важны, однако есть и бюджетные ограничения в их реализации. Чтобы решать возникающие в течение года проблемы, нужны корректировки главного финансового документа города.

- Можно рассматривать каждый вопрос, который сегодня прозвучал во время заседания, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманск. - Я обещал, что буду готов к разговорам по модернизации работы Управления дорожного хозяйства. Да, действительно, я готов к этой цифре - 135 миллионов рублей - это тот минимум, который сегодня должен найти город. Я не говорю Совет депутатов, я говорю город. Эти деньги нужны для того, чтобы часть проблем, которые у нас сейчас высветились, в этот сложный год, начать уже решать. Но этот вопрос мы можем начать с вами обсуждать только при рассмотрении вопроса внесения поправок в бюджет 2017 года.

Обсуждение отчёта главы города длилось вплоть до перерыва. В конце депутаты городского Совета его единогласно приняли, а поднятые Дмитрием Филипповым вопросы, в дальнейшем обещали рассмотреть на заседаниях профильных комиссий.