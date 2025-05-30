Глава Мурманска Юрий Сердечкин встретился с участницами майской делегации в Республику Беларусь

В Бресте жительницы областного центра в составе делегации отпраздновали 80-летие Победы.

В соседней стране мурманчанки Раиса Николаевна Мадьярова и Тамара Александровна Ушинская были впервые. Несмотря на переживания по поводу возможных трудностей в поездке, все прошло прекрасно. Мурманчанок сопровождали и во всем помогали.

Пенсионерки до сих пор полны впечатлений от путешествия, которыми активно делятся с подрастающим поколением. Они уже посетили несколько школ с рассказами о Брестской крепости-герое и даже передали в один из музеев привезённые с собой сувениры.

Тамара Ушинская, участница делегации в Республику Беларусь: «Поездка была для меня большой наградой».