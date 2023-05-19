Глава Мурманской области Андрей Чибис принял участие в совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северо-Западе страны

Оно состоялось в Сыктывкаре под руководством секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Участники встречи рассмотрели меры, направленные на выявление попыток проникновения в нашу страну представителей незаконных вооружённых формирований, членов террористических и экстремистских организаций. В условиях роста угроз национальной безопасности в пограничной сфере поставлены новые задачи, например, Мурманская область теперь граничит с двумя странами, входящими в блок НАТО.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы этой теме уделяем особенное внимание… Ситуация на сегодняшний день, несмотря на все угрозы, контролируемая»