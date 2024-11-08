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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.11.24 19:30

Глава Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с Аллой Истоминой

Она в новом составе правительства Мурманской области будет отвечать за сферу ЖКХ в должности вице-губернатора и профильного министра.

В ходе встречи глава региона назвал ключевой задачей повышение надёжности и эффективности рабочих механизмов в сфере ЖКХ, а также массового жилищного строительства в Мурманской области. Это направление работы непростое и требует максимального контроля за исполнением, заметил он. Отдельный блок вопросов, который будет находиться в ведении министерства, связан с контролем работы управляющих компаний. Кроме того, Алле Истоминой предстоит курировать региональное Министерство строительства.

Алла Истомина поблагодарила Андрея Чибиса за оказанное доверие.

Напомним, Алла Истомина прошла путь от бухгалтера до руководителя крупной ресурсной компании. С 2020 года является генеральным директором АО «Мурманэнергосбыт».

 

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