Глава Мурманской области обозначил первостепенные задачи для развития региона

Одним из важных направлений стало развитие организации досуга и мест самовыражения.

Губернатор Андрей Чибис заявил, что более 25% жителей региона – молодёжь, поэтому важно развивать культурно-досуговые центры и места самовыражения.

Так, в регионе открыты 54 пространства разной направленности, ещё планируется открыть 35 таких организаций. Кроме того, в планах запустить ещё 62 лаборатории: 44 – в рамках проекта «Профессионалитет», 18 – в рамках соглашения регионального правительства с индустриальными партнёрами. Поэтому власти региона с каждым годом увеличивают грантовую поддержку на развитие молодёжи, например, за пять лет выделено более 100 субсидий на суммы от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.