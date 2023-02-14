Глава Мурманской области отправился на Донбасс

Об этом он сообщил на совей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«На днях мы совместно с Северным флотом отправляли в зону СВО очередную партию гуманитарного груза. Воспользовался этой возможность, чтобы лично встретиться с военнослужащими и уточнить, как ещё регион может им помочь», - написал Андрей Чибис под постом.

Добирался на юг губернатор вместе с бойцами, которые отправились на подкрепление группировок. Судя по кадрам, во время полёта и разгрузки глава региона не преставал обсуждать с военными важные вопросы.

«В коротких сеансах связи с командованием наших бригад не всегда удаётся обсудить нюансы. Уточнить, как ведёт себя техника и хватает ли мощности генератора. К тому же наши защитники - стойкие ребята. И не хотят, чтобы северяне лишний раз за них беспокоились», - отметил губернатор.