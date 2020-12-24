Глава Мурманской области поблагодарил Президента РФ за внимание к Арктике

Губернатор Мурманской области в режиме видеосвязи принял участие в совместном заседании Государственного совета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Российской Федерации под председательством Президента РФ Владимира Путина.

Основным вопросом повестки госсовета стал Единый план достижения национальных целей развития до 2030 года. Он актуализирует цели и параметры развития России и каждого отдельного субъекта, заложенные в нацпроектах и целевых госпрограммах, с учётом произошедших в последние годы в стране и мире изменений.

Как отметил в своём докладе председатель правительства Михаил Мишустин, на реализацию Плана наццелей выделяются серьёзные ресурсы: более 39 триллионов рублей только на ближайшие три года. Для сравнения, ежегодная стоимость всех нацпроектов порядка 2 триллионов рублей.

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ: «Таким образом бюджетные расходы теперь жёстко связаны».

По поручению президента параметры плана будут уточнены и вновь вынесены на обсуждение через два месяца. Во время заседания глава Мурманской области поблагодарил президента за внимание к Арктике.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Этот не только недавно утверждённая Стратегия развития Арктики. Это ещё и активная работа правительства по созданию первой в Арктике территории опережающего развития «Столица Арктики» и целого пакета льгот, который нам позволил даже в период пандемии обеспечить рост инвестиций и увеличение налоговых отчислений, а значит, получить дополнительные ресурсы для выполнения социальных задач на наших территориях».

Владимир Путин в ответ подтвердил намерение продолжать поддержку развития Крайнего Севера. Подчеркнув, что будущее страны когда-то было за Сибирью, а теперь – за Арктикой.