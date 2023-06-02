День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.06.23 19:30
Глава Мурманской области в эти дни работает в Приморском районе Запорожья, которому наш регион помогает наладить мирную жизнь
В течение двух недель на подшефной территории будет восстановлено водоснабжение, идут работы по подготовке к отопительному сезону, подключаются котельные.
Для этого из Мурманска на юг отправили несколько единиц техники, ну, и конечно, в процессах задействованы специалисты из Заполярья.
Центральной больнице района передали автомобиль скорой помощи. А чтобы помочь выстроить систему и провести ряд сложных операций среди местного населения, из Заполярья приехали несколько врачей.
Андрей Чибис пообщался с жителями Запорожья и поздравил с Днём защиты детей местных ребят. А позже в Мариуполе наградил бойцов памятной медалью к 85-летию Мурманской области.
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хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Тот самый секретарь
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