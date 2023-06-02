Глава Мурманской области в эти дни работает в Приморском районе Запорожья, которому наш регион помогает наладить мирную жизнь

В течение двух недель на подшефной территории будет восстановлено водоснабжение, идут работы по подготовке к отопительному сезону, подключаются котельные.

Для этого из Мурманска на юг отправили несколько единиц техники, ну, и конечно, в процессах задействованы специалисты из Заполярья.

Центральной больнице района передали автомобиль скорой помощи. А чтобы помочь выстроить систему и провести ряд сложных операций среди местного населения, из Заполярья приехали несколько врачей.

Андрей Чибис пообщался с жителями Запорожья и поздравил с Днём защиты детей местных ребят. А позже в Мариуполе наградил бойцов памятной медалью к 85-летию Мурманской области.