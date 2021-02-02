Глава области провёл совещание с руководством компании «Газпром нефть шельф», ведущей добычу нефти на российском арктическом шельфе

Компании принадлежит лицензия на разработку нефтяного месторождения Приразломное, где пробурено 23 скважины и добыто более 15 миллионов тонн нефти. Специально для бурения, добычи, хранения и отгрузки готовой продукции была построена ледостойкая стационарная платформа. В Мурманске создана береговая база для обеспечения бесперебойной работы Приразломной, откуда ледокольные суда доставляют грузы на платформу.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул важность развития технологичной инфраструктуры, а также обсудил с нефтяниками дальнейшее сотрудничество компании с Мурманским государственным техническим университетом.