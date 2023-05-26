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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.05.23 19:30

Глава Оленегорска Иван Лебедев отчитался об итогах работы перед трудовыми коллективами города

За последние 4 года Оленегорск с его подведомственной территорией значительно изменился. Проделана колоссальная работа в разных сферах деятельности. В своём отчете глава округа Иван Лебедев затронул темы социальной поддержки, здравоохранения, образования, строительства, благоустройства, реновации ЗАТО, развития спорта и культуры.

Для каждого трудового коллектива была проведена отдельная встреча. В этот раз в зале собрались сотрудники сферы образования.

Иван Лебедев глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: «Доклад начинается, именно с экономики, именно с финансов – это основное и самое главное направление. Мы выстроили свою работу так, чтобы можно было понимать, чётко и прозрачно, насколько идёт пополнение наших финансов, в каких сферах нужно дополнительно проработать, чтобы бюджет города Оленегорска пополнялся».

В первую очередь глава города рассказал о ключевых моментах экономического роста. За 4 года работы было привлечено инвестиций на сумму 14 млрд рублей, что напрямую даёт возможность развиваться муниципалитету. Задача использовать денежные средства для более приоритетных нужд города. Для этого проведена работа по сокращению расходов.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: «В 2021 году мы потратили на пустующее жильё 38 млн рублей, в прошлом году мы потратили 14 млн, в этом году за пять неполных месяцев мы потратили всего 3 млн».

Ещё одна немаловажная тема – социальная поддержка. В первую очередь внимание акцентировано на помощи семьям мобилизованных. С 1 ноября прошлого года в Оленегорске работает центр поддержки. 85 семей получили единовременные выплаты. Регулярно ведётся сбор и отправка гуманитарной помощи в зону СВО.

Глава так же подчеркнул, что в муниципалитете снижен уровень безработицы.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: «У нас был показатель 1,6, сейчас он упал до 1%. Это хороший результат. Этот результат достигнут благодаря губернаторским программах «Работа рядом». Люди идут, люди работают. Создаются дополнительные рабочие места. Наше предпринимательское сообщество - тоже большие молодцы, они тоже создают дополнительные рабочие места».

В блоке здравоохранения есть много вопросов, которые ещё нужно решать.  Активно ведётся работа по привлечению медицинского персонала и предоставлению им служебного жилья. В данный момент идёт капитальное обновление поликлиники, закуплено 322 единицы медицинского оборудования и мебели. Автопарк медучреждений увеличен на 6 автомобилей.

Переходя к теме образования, Иван Лебедев отметил, что это фундаментальное направление. Комфортное обучение маленьких северян одна из важных задач, в обсуждении которой принимают активное участие и педагоги.

Сергей Шаев, учитель физической культуры и ОБЖ средней общеобразовательной школы №4 г. Оленегорск: «Площадки нам сделали. У нас же северный край. Хотелось бы, чтобы они были крытые, если даже не у нас, то следующие, когда будут делать, чтобы они были крытые, чтобы дождь не мешал проведению уроков физкультуры».

Сотрудники сферы образования так же отметили, что за последние 4 года их направлению уделяется большое внимание.

Светлана Малярова, старший воспитатель детского сада №9 г. Оленегорск: «Выделяются средства на пандусы. У нас подъёмник специально для деток с ограниченными возможностями здоровья установлен, ремонтируются дороги, потому что получается, что садик в центре города, дорога была очень разбита».

Созданы четыре «Точки роста», проведены работы по программе «Арктическая школа». Обновлены площадки в детских садах, заменены окна в 4-х школах. На базе Центра внешкольной работы открыт мини-технопарк «Квантолаб». Проведён капитальный ремонт фасада школы №4.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: «В марте прошлого года приезжал Андрей Владимирович Чибис к нам с визитом, встречался с жителями. Мы показали ему второй корпус четвёртой школы, сразу же были выделены дополнительное финансирование и появилась возможность капительного ремонта нашей школы».

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