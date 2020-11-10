Глава правительства Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития судостроительной отрасли

Речь идёт, в частности, о переходе судостроения на отечественное программное обеспечение, производстве необходимых комплектующих и электроники на территории России.

По этим вопросам Минпромторг ежегодно будет отчитываться перед правительством. Кроме того, к концу 2024 года планируется создать единую ремонтно-эксплуатационную информационную базу, что упростит работу судоремонтных организаций.

В документ также вошли инициативы по развитию судоремонтных кластеров в Архангельской, Мурманской областях, на Дальнем Востоке и в Санкт-Петербурге.

Комплекс мероприятий, по мнению инициаторов проекта, простимулирует техническое перевооружение отрасли, позволит развить её научно-технический потенциал и реализовать программы импортозамещения.