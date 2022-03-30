Глава региона Андрей Чибис и сенатор Константин Долгов на деловой встрече обсудили дополнительные шаги по развитию Заполярья

Андрей Чибис поблагодарил сенатора от Мурманской области за активную работу по поддержке региона не только в верхней палате парламента, но и на различных площадках федеральных органов власти.

Константин Долгов, в свою очередь, выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Константин Долгов, сенатор РФ от Мурманской области: «Есть целый ряд дополнительных направлений, которые я тоже хотел бы с вами проговорить и предложить вашему вниманию ряд шагов, в русле тех направлений, которые вы определили дальнейшему развитию Мурманской области, которые могли бы сыграть определенную антикризисную роль, а на перспективу поработать во благо всех жителей столицы Арктики».

Ключевые направления, связанные с развитием Заполярья Андрей Чибис также обсудил с представителями Мурманской области в Госдуме Татьяной Кусайко и в Совете Федерации Татьяной Сахаровой. В числе приоритетных задач губернатор обозначил газификацию региона, поддержку здравоохранения и образования, отстаивание интересов рыбаков, развитие судоремонтной отрасли, а также работу по реновации ЗАТО.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наши доходы позволяют это делать в текущем режиме за счёт средств областного бюджета, но важно, чтобы эта программа, эти задачи не зависели от колебания доходов».

Губернатор выразил уверенность, что взаимодействие региона с представителями в Госдуме и Совете Федерации по обозначенным направлениям будет усилено.