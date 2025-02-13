Глава региона Андрей Чибис ко Дню науки в Мурманском арктическом университете наградил лучших молодых учёных Кольского Заполярья

Мурманский арктический университет развивает прогрессивную систему профессионального образования, где научные исследования ведутся в самых разных областях. Здесь созданы лаборатории разной направленности, в которых трудятся молодые учёные.

Ко Дню науки в стенах университета была представлена выставка проектов и достижений. Экспозиция включала тематические зоны в сферах гео- и биотехнологий, робототехники, пищевой промышленности.

Дарья Колотова, ведущий научный сотрудник, руководитель НИЛ «Химия и технология водных биоресурсов» МАУ: «Сегодня на данной выставке мы представляем те продукты и разработки, которые получаем в нашей лаборатории. Наша цель - глубокая комплексная переработка морских биоресурсов для того, чтобы извлечь максимальную пользу и сохранить чувствительную экосистему Арктики Мы представляем и пищевые компоненты и косметику, которую разрабатывают наши молодые учёные».

Александра Абрашкина, старший преподаватель кафедры биологии и биоресурсов МАУ: «Здесь у нас представлены объекты тепловодной аквакультуры - три вида… Все объекты выращиваются непосредственно у нас в МАУ студентами и аспирантами нашего университета».

Также были представлены важнейшие разработки для ликвидации аварийных розливов нефти в условиях низких температур, которые особенно актуальны, в связи с экологической катастрофой в Чёрном море, случившейся два месяца назад.

Жанна Васильева, заведующая кафедрой экологии и техносферной безопасности МАУ: «Это сорбенты, которые позволяют ликвидировать розлив в условиях низких температур. Мы давно разрабатывали эти сорбенты, для того чтобы, если вдруг аварии случатся в условиях севера, их надо быстро ликвидировать».

Губернатор Андрей Чибис ознакомился с работами талантливых исследователей и на торжественной церемонии вручил дипломы победителям конкурсов научных работ, а также отметил получателей грантов и именных стипендий.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Во-первых, всех поздравляю с Днём науки! … Мы делаем ставку на развитие науки в МАУ».

Генеральный директор Кольского научного центра Российской Академии наук Сергей Кривовичев отметил заслуги учёных Заполярья, сотрудников университета.

Сергей Кривовичев, учёный, генеральный директор ФИЦ «КНЦ РАН»: «Я хочу сказать, что удивительный исторический период открылся перед нами, потому что такой широкой, разнообразной поддержки ещё не было! И именно поддержки, акцентированной на молодых учёных, чтобы создать здесь динамичную и продуктивную среду, соединяющую науку, образование и производство».

Особую роль в развитии научно-технического потенциала Мурманской области играет молодое поколение, которому необходимо оказывать содействие в начинаниях. Например, в рамках встречи юные представители технопарка «Кванториум» показали несколько робототехнических проектов для сортировки и перевозки рыбы.