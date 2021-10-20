Глава региона Андрей Чибис по поручению Президента России Владимира Путина провёл приём граждан из разных уголков Заполярья

Обращения, рассмотренные губернатором на личном приёме, касались решения социально важных вопросов.

Спектр вопросов, с которыми северяне обратились к губернатору, затрагивал различные сферы: возможность получения права на ежемесячную жилищно-коммунальную выплату сотрудниками учреждений социального обслуживания, состояние детских площадок, пандусов и лестниц и даже проблема с фундаментом многоквартирного дома.

Анна Женевская: «У нас произошло размывание швов фундамента, у нас произошли провалы асфальтового покрытия. Это было неизбежно, мы об этом кричали, встречались, звонили куда только могли. Идёт разрушение дома – 231 квартира».

Во время приёма граждан глава региона внимательно выслушал все обращения и просьбы, дал поручения министерствам и муниципальным властям разработать и принять меры для решения проблем северян.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Конечно, не здорово, что людям приходится обращаться к президенту, а президент направляет мне, чтобы я разобрался, хотя это, действительно, работа местной администрации. Мы обязательно наших коллег поправим на ближайшей оперативке, я заслушаю их доклады по этому поводу. Это будет таким уроком для всех остальных, чтобы к реальным проблемам людей было самое пристальное внимание».

По словам губернатора, такие встречи необходимы, чтобы точечно поднимать важные, но неуслышанные вовремя вопросы и оперативно искать на них ответы.