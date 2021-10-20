Спрос на участковых терапевтов взлетел почти в 3 раза за последние 2 года, работодатели готовы платить до 300 тысяч рублейВ ММТП вводится в эксплуатацию современная техника
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.10.21 19:30

Глава региона Андрей Чибис по поручению Президента России Владимира Путина провёл приём граждан из разных уголков Заполярья

Обращения, рассмотренные губернатором на личном приёме, касались решения социально важных вопросов.

Спектр вопросов, с которыми северяне обратились к губернатору, затрагивал различные сферы: возможность получения права на ежемесячную жилищно-коммунальную выплату сотрудниками учреждений социального обслуживания, состояние детских площадок, пандусов и лестниц и даже проблема с фундаментом многоквартирного дома.

Анна Женевская: «У нас произошло размывание швов фундамента, у нас произошли провалы асфальтового покрытия. Это было неизбежно, мы об этом кричали, встречались, звонили куда только могли. Идёт разрушение дома – 231 квартира».

Во время приёма граждан глава региона внимательно выслушал все обращения и просьбы, дал поручения министерствам и муниципальным властям разработать и принять меры для решения проблем северян.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Конечно, не здорово, что людям приходится обращаться к президенту, а президент направляет мне, чтобы я разобрался, хотя это, действительно, работа местной администрации. Мы обязательно наших коллег поправим на ближайшей оперативке, я заслушаю их доклады по этому поводу. Это будет таким уроком для всех остальных, чтобы к реальным проблемам людей было самое пристальное внимание».

По словам губернатора, такие встречи необходимы, чтобы точечно поднимать важные, но неуслышанные вовремя вопросы и оперативно искать на них ответы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – В ВАШИХ РУКАХ. Мошенникам бой!ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – В ВАШИХ РУКАХ. Мошенникам бой!ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – В ВАШИХ РУКАХ. Мошенникам бой!
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

NikolAI
20.10.21 09:04
Надо сразу до Рождества продлевать каникулы! Давай, Голикова, зажигай!
Комментарий к новости:Неделя с 30 октября по 7 ноября может превратиться в «осенние каникулы» для всех!
Магомед Абдуллаев
15.10.21 21:41
Я хочу учиться
Комментарий к новости:Образовательная платформа «Учи. ру» - знания через игру
Я
11.10.21 15:08
Ага почти год чинили. Клялись в июле запустить, под личную ответственность брали. В итоге видно что за личности и как они отвечают.
Комментарий к новости:Более 100 пациентов прошли необходимое обследование на компьютерном томографе в Кандалакшской ЦРБ после ремонта аппарата
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире01:00Городские хроники (6+)01:15«Международные новости». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Методы кибермошенников и как от них защититься: в ЦУР рассказали, как обезопасить свои накопления-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 7 копеек, доллар вырос почти на 9 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала международная партнёрская проверка-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)При принятии соответствующего закона, факты направления в ФССП России судебных решений без идентификаторов гражданина-должника будут исключены
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика