Глава региона Андрей Чибис показал пример участия в субботнике

В прошедшую субботу губернатора Мурманской области горожане могли видеть во время субботника на аллее Полярной дивизии, рядом с одноименным памятником.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этом году субботник проходит в рамках Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Уже 41 тысяча северян проголосовали, и я всех призываю к этой активности: выйти на улицу и убраться и определить те территории, которые мы будем благоустраивать в наших населённых пунктах».

После общения с журналистами глава региона присоединился к другими участникам субботника, вооружившись лопатой. По признанию губернатора, у него все субботы рабочие, а сразу после утренних активностей на свежем воздухе запланировано несколько совещаний в правительстве. А вот остальные горожане, взявшиеся за уборку территорий, никуда не спешили.

- Вы знаете, мы сделаны в СССР. И если нужно помочь городу, то мы всегда рады это сделать.

- Откровенно говоря, мусор, который остаётся от человека, его немного, а вот от животных…

Субботник провели бы и раньше, но 22 апреля - именно на этот день изначально планировали событие - помешала погода. Было принято решение масштабную уборку перенести.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Сегодня погода нам позволяет провести первый субботник в этом году. Субботник будет на 67 площадках города».

Субботники прошли по всей Мурманской области. В 17 муниципалитетах привели в порядок 358 территорий. За лопаты и метлы взялись 3,5 тысячи мурманчан включая сотрудников мэрии.