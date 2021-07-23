Глава региона Андрей Чибис посетил загородный клуб водномоторников «Ристикент» в Кольском районе

Эмоциями от рабочей поездки он поделился на своей личной странице в социальной сети «Инстаграм».

Губернатору провели экскурсию по территории «Ристикента», показали причалы, плавучую заправочную станцию, стоянку автокемперов и дома на колёсах. Андрей Чибис успел пообщаться и с милыми сотрудниками комплексами – саамскими лайками.

По словам главы региона, необходимо сделать так, чтобы территория вокруг водоёмов области при сохранении природного ландшафта имела и соответствующую инфраструктуру – только благодаря этому жители и гости региона смогут заниматься активным отдыхом со всеми удобствами.