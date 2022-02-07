Глава региона Андрей Чибис поздравил саамов с национальным днём

Накануне праздника губернатор встретился с представителями коренных народов Севера, чтобы обсудить актуальные вопросы сохранения и развития культуры, традиционного хозяйствования и их образа жизни на территории региона.

В ходе встречи представители коренного народа рассказали главе региона о своих проектах, а также высказали ряд предложений и пожеланий. Виктория Гусева пришла на встречу со своими детьми – участниками семейного ансамбля «Самь парна». Ребята прочли стихи и спели песню на саамском языке, а их мама рассказала о проектах по распространению национального языка и культуры среди детей.

На Кольском Севере проживает более 1,5 тысячи саамов. Они не только чтят свои традиции, язык и культуру, но и активно популяризируют их с учётом современных направлений, например, сейчас активно развивается интерактивное мобильное приложение для изучения национального языка. И таких проектов сохранения и развития культуры народности более десятка, отметил на своей личной странице губернатор Андрей Чибис.

В Год культурного наследия народов России также увеличат размер грантов и субсидий в поддержку коренных жителей Севера.