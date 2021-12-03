Глава региона Андрей Чибис принял участие в акции Центра гражданских инициатив «Коробка храбрости»
Проект реализуется уже третий год подряд. Добровольцы собирают подарки для маленьких пациентов. Игрушки станут наградой для детей за то, что они проходят неприятные медицинские манипуляции.
Небольшие подарки – игрушки, книжки, настольные игры, пазлы, наборы для творчества должны подбодрить детей, попавших в больницу. Врачи используют подарки как «призы за храбрость», вручая их ребятам, стойко переносящим лечение. Отсюда и название проекта.
Александр Тумаров, волонтёр: «Разный контингент населения принимал участие. Приходили дети, которые с классом собирали эти игрушки, военные участвовали».
Участие в благотворительной акции принял и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона доставил «Коробку храбрости» в приёмный покой Мурманской областной детской клинической больницы. По его словам, собирать подарки ему помогала семья.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В прошлом году полторы тысячи подарков было. Сегодня небезразличные люди, некоммерческие организации, предприятия, волонтёры собрали 17 тысяч подарков для юных северян, которым предстоит лечение в наших больницах. Я хочу искренне всех поблагодарить, всех неравнодушных людей за такую реальную помощь!».
Добрую акцию было принято продолжить до конца декабря, принять в ней участие может любой желающий. В Мурманске, Североморске, Кандалакше, Коле, Ковдоре, Видяево, Мончегорске, Оленегорске и Печенгском округе установлены 20 специальных боксов, куда можно положить подарки для детей.