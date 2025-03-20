Глава региона Андрей Чибис принял участие в конференции судей Мурманской области

В рамках мероприятия были подведены итоги деятельности судебной системы области за прошлый год, намечены текущие и долгосрочные задачи.

В рамках события председатель Мурманского областного суда Сергей Седых вручил Андрею Чибису медаль «За взаимодействие» II степени.

Губернатор подчеркнул, что за последние пять лет в 2,5 раза увеличен объём финансирования судебного института, что позволило улучшить материальное и техническое обеспечение, создав комфортную, современную и технологичную среду для работы.

В фокусе внимания - вопросы цифровизации судопроизводства, внедрения электронных исков, онлайн-заседаний и автоматизированных систем. Все эти шаги направлены на укрепление доверия к институту и открытости правосудия.

Помимо главы региона медали «За взаимодействие» получили министр юстиции региона Ксения Зинатуллина и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. В рамах события также состоялось награждение победителей профильных конкурсов.

Ряд судей Мурманской области были удостоены ведомственных наград.