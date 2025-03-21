Глава региона Андрей Чибис принял участие в рассмотрении дела о признании геноцидом преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Мурманской области

Инициировала процесс региональная прокуратура по поручению генерального прокурора Игоря Краснова.

Задача процесса, как и подобных ему в других регионах России, определить юридический статус и признать действия, совершённые на территории Мурманской области, военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом жителей Советского Союза.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Такие преступления не имеют срока давности. И принципиально важно, особенно в этот год, в год 80-летия Победы, чтобы, знаете, это не становилось, такими очень лёгкими строчками в учебниках истории. Это очень важно, потому что, к сожалению, всё равно поколения меняются, а если эта память будет теряться, если факты будут искажаться, если не будет юридически зафиксированных доказательств, то существуют риски для будущего поколения. Сейчас мы видим, что наши ребята, которые сегодня воюют за нашу страну, очевидно воспитаны на той памяти народа-победителя в годы Великой Отечественной войны. Но время проходит и очень важно эти исторические факты фиксировать, юридически подтверждать, чтобы никто и никогда не смог вымарать это со страниц нашей истории».

Заседания по делу о признании геноцидом преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Мурманской области продолжаются с февраля. К делу приобщили свидетельства ветеранов и тех, кому пришлось расти в условиях послевоенной разрухи.

Юрий Ликатов, председатель клуба «Дети военного Мурмана»: «У меня мать медсестрой работала, конечно, но всё равно она вклад внесла какой-то. В День Победы она мне говорила: «Сын, я не могу эти фильмы смотреть». Ей вручили орден Отечественной войны второй степени, медаль «За оборону Советского Заполярья».

Заполярье в годы Великой Отечественной войны было местом тяжёлых боёв. Советский народ Кольского полуострова понёс большие потери как среди солдат, так и среди мирного населения. Рабочие, рыбаки, колхозники, труженики тыла, которые ковали победу в нашем регионе, стали жертвами фашистского плана по уничтожению страны. Хладнокровное истребление северян происходило, в том числе и в концлагерях, куда сгоняли целые семьи.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Когда читаешь эти воспоминания, то в этих концлагерях находили огромное количество тел. Очевидно, что эти люди приняли мученическую смерть - там и черепа проломленные, и кости поломанные, и руки, ноги у многих связаны были колючей проволокой. Это факты, которые свидетельствуют и о геноциде в отношении военнопленных, мирного населения, которое попало в эти концлагеря».

По подсчётам историков, в таких лагерях смерти были замучены и убиты более 30 тысяч человек. Чтобы установить все факты истребления мирного населения прокуратура Мурманской области проделала большую работу: привлекла к судебному процессу множество архивных документов, а также свидетельства ветеранов, детей войны и экспертов в области истории.

Ожидается, что судебные заседания по делу о геноциде продлятся до конца марта.